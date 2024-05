A Cairo entusiasmo e partecipazione alla giornata dedicata alla professione infermieristica

Cairo Montenotte. “Un appuntamento impegnativo ma entusiasmante, per celebrare la giornata internazionale dell’infermiere che si celebra in tutto il mondo il 25 maggio. Numerosi gli infermieri che hanno dato dimostrazioni del loro lavoro, offrendo informazioni alla cittadinanza e presentando un viaggio tra passato e presente e futuro della professione infermieristica, che mi auguro sia valorizzata con modelli organizzativi innovativi, riconoscimento delle competenze e, perchè no, anche quello economico”.

Così la dottoressa Roberta Rapetti, presidente dell’Ordine professioni infermieristiche di Savona, ha commentato la giornata di ieri al Teatro Chebello di Cairo, dove si partiva “dall’Albero e i percorsi della salute”, con nove postazioni dimostrative e informative, ciascuna caratterizzata da una competenza Infermieristica specialistica.

