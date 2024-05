Aldo Picalli svela le carte e presenta il “Progetto Millesimo”: ecco la sua lista civica

Millesimo. E’ nato “Progetto Millesimo”: Aldo Picalli, sindaco uscente, presenta la sua lista civica e dà inizio alla sua corsa elettorale in competizione con il suo ormai ex vice, Francesco Garofano, e Manuela Benzi. “Sono pronto a guidare il nostro paese per i prossimi cinque anni – commenta Picalli – Una decisione ponderata, ma semplice, in quanto rappresenta la naturale e logica continuazione del mio percorso amministrativo iniziato con profitto nel 2019, al quale voglio e debbo dare seguito. Un percorso segnato da grandi soddisfazioni, ma anche da qualche “boccone amaro”, difficile da buttare giù: ho sempre creduto nel lavoro di squadra, nella condivisione, nel rispetto reciproco, valori su cui ho fondato il mio lavoro (privato e amministrativo) e la mia vita. Ma evidentemente non tutti la pensano in questa maniera e hanno preferito scegliere strade diverse che non comprendo e non condivido, ma, seppur a malincuore, ho dovuto accettare”.

“Nel corso del mio mandato, nonostante due anni di pandemia, è stato portato avanti e concretizzato un lavoro serio, preciso e razionale, per elevare il livello e la qualità della vita di noi millesimesi e di tutti coloro che frequentano il nostro Borgo – prosegue il sindaco uscente – I progetti attuati a più livelli sono stati tanti e sono sotto gli occhi di tutti, così come la fitta rete di collaborazioni avviate con la Regione Liguria, con gli enti superiori e con le diverse associazioni sia a livello locale che nazionale. La mia è stata una presenza costante, nelle piazze, nelle vie e negli uffici tesa all’ascolto delle esigenze singole e collettive per trovare sinergie e soluzioni adatte a risolvere ed affrontare i diversi problemi che ogni giorno si sono presentati. Un impegno che ha richiesto energie, dedizione e tempo, tanto tempo… fattore di per se scontato, ma che solo determinate condizioni lavorative e famigliari possono consentire, e non è per tutti. Oggi tanti sono gli interventi, i progetti e le iniziative in corso, da concludere o avviare nei prossimi anni. Attività che, con l’assessore Armellino, sto continuando a portare avanti insieme all’ordinaria Amministrazione, perché, nonostante la fine del mandato, le lezioni alle porte e la defezione di buona parte della Giunta, il Comune deve continuare”.

