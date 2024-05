Campionati nazionali di Fisica, Alberto Mecacci torna da Senigallia con la medaglia di bronzo

Alberto Mecacci, studente di 5 B del liceo scientifico del Parentucelli-Arzelà di Sarzana, si è distinto ai Campionati nazionali di Fisica a Senigallia, aggiudicandosi una medaglia di bronzo. La sua abilità nel risolvere complessi problemi di fisica, sia teorici sia sperimentali, ne ha dimostrato la competenza, confermando l’eccellenza dell’istruzione fornita dall’istituto. Alla competizione, che mira a motivare e sostenere le migliori menti nello studio della fisica fra gli studenti a livello pre-universitario, hanno partecipato cento ragazzi provenienti da tutta Italia e vincitori delle varie fasi interprovinciali. La competizione è stata un’occasione per Alberto di confrontarsi con altri studenti altamente qualificati, un’esperienza che ha descritto come estremamente formativa e gratificante e si è detto onorato di averla svolta sbagliando pochissimo. Il dirigente scolastico Generoso Cardinale, l’insegnante di fisica Mariano Bernazzani, gli altri docenti e i compagni di classe hanno espresso le loro congratulazioni ad Alberto per il risultato.

L’articolo Porto e sicurezza, Sgherri agli studenti: “Responsabilità, la parola chiave del vostro futuro” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com