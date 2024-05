D’Angelo senza Nikolaou e con il dubbio Mateju. Davanti torna Falcinelli

Un’ultima partita per chiudere i conti. L’ultima di campionato per lo Spezia vale una stagione, ancora in lotta per non retrocedere e contro l’avversaria peggiore da affrontare, il Venezia ancora in piena lotta per la promozione diretta in Serie A. Una sfida dalla tensione palpabile, accompagnata dal grande entusiasmo della città di questi giorni e da un clima infuocato che attende il Picco, praticamente sold-out e pronto a trascinare al squadra di Luca D’Angelo.

Qualche dubbio per il tecnico spezzino, che dovrà fare a meno di un baluardo come il capitano Dimitrios Nikolaou, squalificato per questo ultimi atto. D’Angelo deve valutare anche Mateju, che ha preso un forte pestone contro il Cosenza, ma che stringerà i denti e partirà dall’inizio. Con il ceco confermatissimo Hristov a guidare la difesa, insieme a Nicolò Bertola, ben subentrato in Calabria, e favorito su Tanco per prendere il posto di Nikolaou. A centrocampo nessun dubbio sulla coppia centrale, Salvatore Esposito-Nagy, mentre sulle corsie Reca potrebbe inizialmente rifiatare, con Elia e Vignali sulle fasce. Davanti, pronto a tornare da titolare Falcinelli, in campo solo per pochi minuti con il Cosenza: con lui spazio per Verde, a secco da due mesi e con tanta voglia di tornare decisivo, e Di Serio, a cui il Picco chiede i gol salvezza.

