Fentanyl, la Liguria si prepara ad arginare la “droga degli zombie”. Gratarola: “Rischio concreto”

Genova. Inizia a fare davvero paura anche in Italia e quindi anche in Liguria l’arrivo del fentanyl. Negli Stati Uniti, nell’ultimo anno, il 70% di morti per overdose è stato causato da questa sostanza, la cosiddetta “droga degli zombie”.

Negli ultimi giorni la molecola del fentanyl è stata rilevata a Perugia dopo che un dipendente da eroina ha riportato ai medici di avere riscontrato strani sintomi dopo una dose: la sostanza è stata analizzata in un laboratorio e oltre all’eroina, alla codeina e al diazepam, nel mix è stato rilevato un 5% di fentanyl.

