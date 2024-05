Festa della mamma: tornano le rose di Amas in città

Una goccia d’acqua è cosa minuscola ma tante insieme formano gli oceani. Offrire una rosa è un gesto tanto piccolo quanto gentile. Fa sentire simpatia e vicinanza sia alla persona cui la si dà, che a quella per chi la si acquista. L’Associazione malattia di alzheimer spezzina, nella data del 12 maggio, le propone a chiunque voglia contribuire come gesto di solidarietà verso chi è affetto dalla malattia di Alzheimer, offrendole nelle postazioni in: piazza Europa – chiesa di Cristo Re, piazza Beverini – chiesa di Santa Maria, piazza Sant’Agostino – chiesa di San Giovanni, piazza San Domenico di Guzman – Chiesa di San Pietro alla Spezia e piazza Matteotti, Palazzo Civico a Sarzana.

“Qua, se richieste, forniremo informazioni sulla malattia, sulla prevenzione, sull’aiuto che chi è in difficoltà può ricevere.

