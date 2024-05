Finale Ligure. Da giovedì 16 fino al prossimo 30 maggio la lista “Berlangieri Sindaco” inizia il suo tour con la cittadinanza in vista delle elezioni comunali a Finale Ligure.

Sono undici gli incontri pubblici programmati da qui al voto dell’8 e 9 giugno per la campagna elettorale, in tutti i rioni, quartieri e frazioni della realtà territoriale finalese, con l’obiettivo di consolidare il feeling e l’entusiasmo dei cittadini per la candidatura a sindaco di Angelo Berlangieri e per la sua lista.

