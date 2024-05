Garibaldi (Pd): “Toti non risponde al gip e prende tempo, ma la giunta è finita, si dimetta”

Genova. “Prendiamo atto della scelta di Toti di avvalersi della facoltà di non rispondere e di prendere tempo. Da una settimana, però, al netto del lavoro della magistratura, la situazione per le istituzioni è insostenibile. Un quadro degradato, uno spettacolo indecente in cui l’interesse pubblico viene descritto come piegato a quello dei privati in cambio di risorse economiche. Se dal punto di vista giudiziario, per difendersi, Toti può scegliere le strade che ritiene più giuste per la sua posizione personale, da quello politico, il fatto che il Presidente della Regione rinvii ulteriormente la definizione della sua posizione conferma, se ce ne fosse ancora bisogno, che Toti non può proseguire da Presidente della Regione e che l’unica soluzione sono le dimissioni immediate e il voto, per chiudere questa indecente pagina della destra al governo e ripristinare la credibilità delle istituzioni”.

Così il capogruppo del Pd in consiglio regionale, Luca Garibaldi, dopo l’interrogatorio di garanzia del presidente sospeso e al quale ha deciso di non parlare avvalendosi della facoltà di non rispondere.

