Hansa 303: Enrico Carrea con Giacomo Gini e Luca Prister in singolo vincono i titoli zonali

Savona. Il veterano Enrico Carrea, in doppio con Giacomo Gini, portacolori della LNI Genova Sestri, e l’ex esordiente Luca Prister, della LNI Chiavari-Lavagna, sono i campioni zonali 2024 classe Hansa 303.

Succedono ai due equipaggi chiavaresi composti da Eleonora Ferroni, in doppio con Umberto Verna, e Valia Galdi in singolo, che non hanno potuto difendere il titolo, rispettivamente, la prima per problemi di salute (auguri da tutta la flotta con l’applauso inviatole idealmente durante le premiazione) e la seconda perché convocata per un raduno della nazionale paralimpica.

» leggi tutto su www.ivg.it