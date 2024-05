Il banchetto dell’Impronta torna a Sarzana, Akira ambasciatrice del canile

Domani sabato 11 maggio L’Impronta, l’associazione che gestisce il canile municipale della Spezia, sarà a Sarzana in Piazza Luni dalle 17.00 alle 20.00 con un banchetto informativo per sponsorizzare le adozioni e far conoscere il canile alla cittadinanza. “Un ringraziamento speciale all’assessore Sara Viola per averci invitato convincendoci a tornare a Sarzana con il nostro banchetto informativo dopo quasi due anni – dichiarano dall’associazione -. Come sempre porteremo con noi un cane in cerca di casa a rappresentanza di tutti gli ospiti del canile. E la fortunata questa volta sarà Akira”. Di Akira vi abbiamo recentemente parlato nella rubrica dedicata al canile di San Venerio. Passate a trovarla a Sarzana.

