Inchiesta Corruzione, i Giovani Democratici di Savona: “Toti coinvolto in pratiche dannose per democrazia e bene comune, si dimetta”

Savona. I Giovani Democratici di Savona esprimono la loro “profonda delusione e indignazione per le recenti accuse di corruzione rivolte al presidente di Regione Giovanni Toti”.

“Non possiamo tollerare che chi è chiamato a guidare la nostra regione sia coinvolto in pratiche così dannose per la democrazia e per il bene comune. Nonostante le gravi accuse, Giovanni Toti ha manifestato la sua intenzione di non dimettersi, dimostrando un totale disprezzo per l’etica pubblica e per il rispetto delle istituzioni. Questo atteggiamento è inaccettabile e rappresenta un insulto a tutti i cittadini che lo hanno eletto”.

