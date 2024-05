La gioia di D’Angelo: “Giocatori straordinari, è stato bellissimo”

“È stato bellissimo”. Anche la serietà di Luca D’Angelo viene tradita nel post Spezia-Venezia, la partita che ha regalato una salvezza insperata alle Aquile e che regala anche un sorriso all’allenatore spezzino. La gente ci è stata vicina anche quando siamo passati in svantaggio immeritatamente. Nel secondo tempo ci ha aiutato tantissimo a fare il gol salvezza”, spiega D’Angelo che poi sottolinea la ‘partita vera’ giocata al Picco: “Non ci aspettavamo niente, sapevamo ci servivano punti per salvarci. Dal mercato in poi la squadra ha giocato un campionato diverso”.

Un salvezza vissuta quasi come una promozione, che iscrive il nome di D’Angelo nella storia dello Spezia, anche se il tecnico vola basso: “Non voglio enfatizzare troppo, nello Spezia ci sono stati allenatori più importanti di me. Mi ritengo un uomo serio che lavora, niente di importante. Sono molto felice per il presidente, è una persona che soffre per la squadra anche se non lo dà a vedere. Sono felice per i giocatori, che hanno faticato tanto e che meritano classifiche migliori di questa. Ma quando le annate sono così è difficile venirne fuori. Sono felice per lo staff, i dirigenti, ii segretari, Lorenzo Ferretti che è stato la mia ombra, i dottori e per la gente. Finalmente li ho visti festeggiare come è giusto che sia. È una salvezza ma già questo dimostra umiltà, ma così si costruiscono le cose”.

