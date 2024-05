La prevendita si chiude a un passo dai diecimila spettatori

Sono 9.965 i biglietti venduti a ieri sera per assistere a Spezia-Venezia di questa sera, partita decisiva per le ambizioni di salvezza diretta dei padroni di casa e di promozione diretta degli ospiti. Di questi, 447 saranno nel settore ospiti dello stadio Picco, in cui la Curva Ferrovia e la Curva Piscina sono invece esaurite da tempo. Oggi è ancora possibile acquistare i tagliandi presso la biglietteria posta dietro la Ferrovia dalle 16 fino a inizio gara.

