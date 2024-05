L’ebrezza di Hristov: “Ci siamo salvati in 25, merito di tutti. Volevo dimostrare che sono forte”

“Sono troppo contento, non posso spiegare l’emozione che abbiamo vissuto”. È emozionato, a stento trattiene i sorrisi Petko Hristov, che dopo la salvezza dello Spezia interviene in conferenza stampa: “Siamo partiti male, ma con voglia e determinazione siamo usciti da un periodo bruttissimo e ce l’abbiamo fatta. Ringrazio tutta la squadra che non ha mollato, ringrazio il mister e i tifosi che ci sono stati vicini anche nel periodo più difficile”, spiega.

Uno Spezia caparbio, capace di ribaltare il vantaggio del Venezia del primo tempo e conquistare con merito la salvezza: “Ogni partita entriamo con la voglia di vincere. Anche se subiamo gol vogliamo ribaltarla. Il Venezia non era al top, siamo entrati nello spogliatoio e ci siamo detti che potevamo vincere”, spiega il difensore, che poi divide i meriti del risultato: “Quando entriamo in campo siamo in 25, se abbiamo salvato la squadra è merito di tutti e non solo mio. Sono tornato a dicembre, volevo far vedere a tutti chi sono e lì forse è uscita la mia fame”, spiega il difensore, che in conclusione racconta un aneddoto: “A Venezia sono cambiato. Mi sono sentito importante andando lì a gennaio, e tornando qui allo Spezia volevo far vedere che sono un giocatore forte”, conclude.

