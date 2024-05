“OltreFest”: concerti, teatro e flash mob per santa Rita

Savona. In preparazione alla festa di santa Rita da Cascia il Comitato Quartiere Oltreletimbro organizza il ciclo di eventi “OltreFest”. Si comincerà sabato 11 maggio alle ore 18 a Casa Zaccheo, in via Giovanni Tissoni (di fronte al supermercato Eurospin) con il concerto degli allievi della Scuola Secondaria di primo grado Guidobono.

Domenica 12 maggio alle ore 16 al Roseto dei Papi, in via Bruno Lichene 3, l’associazione doMani e il Condominio Ecologico “Roseto dei Papi” invitano all’inaugurazione della mostra “Ecoarte al Roseto”, in cui oltre venti artisti presenteranno opere ispirate all’ecologia e alla pace. L’esposizione è curata dall’Associazione Pipinin Roseto dei Papi e allestita dall’associazione QuiArte con il patrocinio del Comune.

