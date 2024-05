Pecunia: “Non possiamo più permetterci di subire indiscriminatamente gli arrivi a Manarola e Riomaggiore”

Nuova tappa del Destination Management Plan ieri sera al castello di Riomaggiore: la sindaca Fabrizia Pecunia e Joseph Ejarque, amministratore di FT Tourism & Marketing, società di consulenza specializzata nella gestione turistica delle destinazioni, hanno illustrato e condiviso con i presenti le criticità del sovraffollamento turistico di Riomaggiore e l’opportunità di un Destination Management Plan, cioè l’esigenza di gestire e pianificare lo sviluppo delle risorse e delle attività del borgo per attrarre un turismo che rispetti i residenti, i visitatori e il territorio, un turismo sostenibile per numeri e di qualità.

“Non possiamo più permetterci, come comunità, di subire indiscriminatamente gli arrivi a Riomaggiore e Manarola – le parole della sindaca di Riomaggiore, Fabrizia Pecunia -, ma dobbiamo tutti essere consapevoli della necessità di procedere insieme lungo un nuovo percorso che porti allo sviluppo sostenibile del turismo nei nostri borghi. Tutto ciò richiede un approccio integrato, multisettoriale, multidisciplinare, partecipativo, di pianificazione e visione a lungo termine. La riunione di ieri, l’apprezzamento e il plauso che i presenti hanno riconosciuto al lavoro impostato da Joseph Ejarque e dal suo team, hanno dimostrato che questa volontà c’è, da parte della cittadinanza. Al netto degli interessi economici, che in altre occasioni sono emersi contrastanti, è condivisa la consapevolezza di poter cambiare le cose e che siamo pronti insieme a decidere oggi cosa sarà Riomaggiore fra 30 anni. Come sindaca di Riomaggiore sono pronta ad assumermi la responsabilità dell’attuazione delle azioni che arriveremo a proporre, portandole ai tavoli istituzionali e dove sarà necessario proseguendo da soli e nell’interesse di Riomaggiore.”

