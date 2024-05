Pio Esposito gol ed esultanza: “A Spezia mi sono trovato benissimo, una piazza così non poteva andare così male”

Non poteva esserci finale più dolce per la stagione di Pio Esposito, autore di una partita straordinaria e del gol della speranza, quello dell’1-1 che ha rianimato il Picco: “Questo anno mi ha insegnato tanto sotto questo punto di vista, fino a tre mesi fa mi sarei abbattuto e invece sono maturato tanto da questo punto di vista. Non posso lasciare la squadra in uno in meno, finalmente è arrivato”, racconta l’attaccante, che spiega la stagione: “Dall’inizio non mi sono mai posto limiti per l’età, ho sempre dato il massimo e ho passato un periodo calcistico anche non ottimale e ho subito diverse critiche ma non ho mai smesso di lavorare. Sono contento perché ce lo meritiamo tutti ed era il minimo che potevamo fare”, prosegue.

Un destino che potrebbe ancora legare Esposito allo Spezia, che ammette di aver vissuto una stagione importantissima per la sua carriera: “A Spezia mi sono trovato molto bene, la città mi piace molto e ci tenevo tanto alla causa. Mi dicevo che una piazza così con un grande pubblico non poteva andare così male. Volevo far vedere chi sono io e stasera l’ho fatto vedere”, continua. “Non ho mai smesso di credere alla salvezza, a parte poche partite ce la siamo sempre giocato. A livello di valore della squadra non mi sento inferiore a nessuno anche se le cose sono andate male. Personalmente un momento negativo è stato l’errore con la Reggiana all’ultimo secondo. Sono stato veramente male e per me è stata una svolta mentalmente. Ho lavorato tanto con il mister e ce l’abbiamo fatta”.

