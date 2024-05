Porto e sicurezza, Sgherri agli studenti: “Responsabilità, la parola chiave del vostro futuro”

Tra gli eventi conclusivi della prima giornata di DePortibus la consegna degli attestati di sicurezza agli studenti al termine del convegno “Safety & training forum: la sicurezza nel porto” e sul tema si è concentrato il presidente dell’Its della Spezia Roberto Guido Sgherri introducendo la premiazione.

“In qualità di presidente della Fondazione Its la Spezia sono orgoglioso dei risultati della nostra scuola terziaria pubblica che pur essendo in una Provincia relativamente piccola ottiene risultati certificati dal Mim equivalenti o migliori degli omologhi delle grandi città e zone industriali, questo a merito della qualità dei docenti e dello staff – ha detto -. Voi a breve sarete diplomati ed introdotti nel mondo del lavoro principalmente locale dove vi attende una interessante possibilità di sviluppo personale, altrimenti detta carriera, perché andrete probabilmente a costituire il cosiddetto Middle Management che è la spina dorsale delle aziende con competenze tecniche e gestionali nella pianificazione delle risorse umane che con il tempo si trasformerà in responsabilità. Sì responsabilità”.

