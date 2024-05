Prima Categoria, si dividono le strade tra l’Andora e Rattalino

“L’A.C. Andora comunica che Simone Rattalino non sarà l’allenatore della Prima Squadra nella prossima stagione 2024/2025”. Dopo due stagioni, come ha annunciato il club, Rattalino non sarà più alla guida della squadra biancoblù.

“A Simone vanno i più calorosi e affettuosi ringraziamenti per il lavoro svolto in queste 2 stagioni – continua la nota – e per il suo costante e straordinario attaccamento ai nostri colori dimostrato anche nelle sue precedenti 10 stagioni alla guida di diverse formazioni del nostro settore giovanile”.

