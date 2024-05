Quattro casi di Dengue in Liguria, dalla Regione una campagna di prevenzione: ecco cosa fare

Genova. Sono quattro i casi di dengue, malattia infettiva trasmessa all’uomo dalla puntura di zanzare, accertati in settimana in Liguria. Si tratta di cittadini residenti ad Albenga, Bogliasco, Genova e Chiavari: i primi due provenienti dalle Maldive, gli altri rispettivamente da Brasile e Perù.

Presi in carico dai reparti di malattie infettive, le loro condizioni non destano preoccupazione, ma sul tema serve opportuna comunicazione. Per questo Regione Liguria ha predisposto una campagna informativa per prevenire i rischi e adottare corretti comportamenti soprattutto in vista di viaggi in zone a rischio e, in caso di sintomi, al ritorno dagli stessi.

