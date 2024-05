Rixi a Deportibus: “I porti sono decisivi per le prospettive del Paese. La riforma? Faremo una valutazione dopo le Europee”

“Deportibus è un evento importante per far riscoprire all’Italia le potenzialità dei suoi porti, decisivi per le prospettive del Paese e capaci di giocare un ruolo nello scenario mondiale. I porti sono elementi di rilancio e speranza, ma bisogna agire con grinta e convinzione. A livello europeo siamo la nazione più marittima, in un continente che oggi di fatto è un’isola visto il fronte di guerra aperto in Ucraina. Bisogna investire sulle infrastrutture e sulla digitalizzazione, con una particolare attenzione al tema della cyber security. La Spezia ha una città e un porto in grande trasformazione e attende da tempo che si completino opere importanti come la Pontremolese e la variante Aurelia”. Lo ha dichiarato il vice ministro ai Trasporti e alle Infrastrutture Edoardo Rixi nel corso di Deportibus, il festival dei porti che collegano il mondo in corso nel Cruise terminal di Largo Fiorillo.

In risposta alla domanda sulla riforma dei porti di cui si è parlato a più riprese nel corso degli ultimi mesi, Rixi ha dichiarato: “Dopo le elezioni europee faremo una valutazione per capire se ci saranno le condizioni per proseguire nella stesura della riforma”.

