Sampdoria, Pirlo: “Volevamo superare il Palermo, ai playoff tutti possono vincere”

Catanzaro. La Sampdoria vince e convince al Ceravolo, terminando la regular season al settimo posto in classifica. La sesta posizione alla fine è del Palermo, che sarà proprio l’avversario dei blucerchiati il 17 maggio al Renzo Barbera. L’unico risultato per passare è la vittoria anche al termine di eventuali supplementari.

“Siamo venuti per cercare di vincere e superare il Palermo – ha dichiarato Pirlo in sala stampa nel post partita come riportato da pianetaserieb.it -. Hanno vinto e quindi bravi loro. Abbiamo fatto un’ottima partita contro una squadra forte e che gioca un ottimo calcio. Faccio i complimenti ai miei ragazzi per come hanno interpretato la gara. La squadra sta molto meglio, abbiamo recuperato giocatori importanti. Quando è così è più facile fare le scelte e provare a incidere”.

