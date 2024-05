‘Santa’: Caversazio in Largo Amendola, Cozzio a San Bernardo. Fra i candidati è “derby degli aperitivi”

“Stessa storia, stesso posto, stesso bar”, cantava Max Pezzali. La storia avrà il suo gran finale il 10 giugno, data dello spoglio delle prossime elezioni amministrative. Il posto è Santa Margherita. L’ora è la stessa: le 18.00. I bar, però, sono diversi. Guglielmo Caversazio, per questo primo “derby degli aperitivi”, sceglie l’atmosfera frizzantina di Largo Amendola. Qui prende la parola, annuncia il deposito delle firme, presenta uno a uno i componenti della sua squadra – “un mix di esperienza e novità” – e lancia la sfida, con un “programma nato dalla consultazione di decine e decine di persone”, a quella che definisce la “politica degli annunci”. Il suo bersaglio polemico, Emanuele Cozzio, sta intanto conversando e stringendo mani nella più tranquilla e ovattata Piazza San Bernardo. Per ora la campagna elettorale si gioca all’insegna della “melina”: dopo focaccia e spritz, l’appuntamento è ai gazebo elettorali. Caversazio domani nella periferica Piazza San Siro, Cozzio domenica, nella centrale Piazza Caprera. Il primo ha già fissato un nuovo incontro a San Lorenzo – mercoledì 15 – e l’appuntamento al Cinema Centrale, mercoledì 22. Anche il secondo sta pensando a un evento finale sulla stessa falsariga – presumibilmente il 29 – ma ancora da confermare. Diverso, invece, il gradimento verso un eventuale confronto all’americana. Caversazio scalpita per salire sul palco e sonda già possibili organizzatori, per ora senza riscontro. Cozzio, pur dicendosi disponibile a valutare eventuali inviti, è meno entusiasta all’idea: “Ai rituali della politica e agli spettacoli per addetti ai lavori – commenta – preferisco stare in mezzo alle persone”.

