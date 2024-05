Savona, trekking suburbano alla Madonna degli Angeli: “Un pomeriggio da ricordare”

Savona. Ancora una volta, la Madonna degli Angeli si è dimostrata uno tra i luoghi più cari e amati da savonesi e non. Per il suo significato, per la zona su cui sorge, per quel fascino che scaturisce da un posto custodito e da rispettare. Tutelato da chi si occupa di conservare questo simbolo.

E mercoledì, un’altra significativa dimostrazione d’affetto e legame, grazie alle moltissime persone che hanno partecipato al trekking suburbano “La città e i suoi Angeli”. Un evento organizzato da AssociazioneGPN2010-ODV in collaborazione con Laura Brattel, Barbara Cerutti, Filippo Minuto guide AGAEL, Imelda Bassanello e Savona da Scoprire. Passione e buona volontà. “Un successo inaspettato, tutto esaurito, quasi un mese prima della data prefissata, mercoledì pomeriggio che di certo non faceva presupporre un così grande risultato” affermano gli organizzatori.

