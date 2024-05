Sestri: stazione ferroviaria, presentato in anteprima il plastico per i cento anni

Da Claudio Muzio, consigliere regionale capogruppo di Forza Italia

E’ stato presentato in anteprima questa mattina, nell’ambito della ricorrenza dei 100 anni della stazione di Sestri Levante, il grande plastico che riproduce lo scalo ferroviario ed i luoghi simbolici della città. In rappresentanza della Regione è intervenuto il consigliere Claudio Muzio, alla presenza del sindaco Francesco Solinas, del capostazione Nicodemo Carluccio, del responsabile d’area della direzione operativa stazioni di RFI, Stefano Galasso, della comandante del posto Polfer, Anna Romaniello, del presidente del Comitato organizzatore per i festeggiamenti dei 100 anni della stazione, Vinicio Raso, e del presidente emerito dell’Associazione culturale “O Leudo”, Enrico Canale. Presenti anche alcune classi delle scuola primaria cittadina, accompagnate dalle loro insegnati e dalla dirigente scolastica Donatella Arena. Il plastico è stato realizzato dai soci modellisti Alessandro Lari, Marco Sturla, Sergio D’Urso e Massimiliano Del Rio.

