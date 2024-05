Sorpreso di notte nei corridoi dell’ospedale con cacciavite in tasca: arrestato

Genova. La Polizia di Stato ha eseguito un ordine di carcerazione a carico di un 35enne ricercato a seguito del Decreto di sospensione dell’Affidamento in prova emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Alessandria. L’uomo è stato anche denunciato per possesso ingiustificato di chiavi false o grimaldelli.

Il 35enne è stato rintracciato presso l’ospedale Villa Scassi dai poliziotti del posto fisso di vigilanza presente all’interno del nosocomio, con l’ausilio dei colleghi del Commissariato Cornigliano. A far scattare l’intervento della Polizia la segnalazione circa la presenza di alcuni individui sospetti che si erano aggirati in orario notturno all’interno dell’istituto, creando disagio per operatori e utenti.

