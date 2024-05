Vado ai playoff di Serie D, Olivieri: “Cottafava scelta giusta, anni così possono finire male ma rosa di uomini veri”

Forse a inizio anno si sperava di non entrare ai playoff solo all’ultima giornata e di rivaleggiare contro le prime due un po’ di più. Così non è stato ma il Vado ha comunque superato il cambio di allenatore in corsa (da Mancini a Cottafava) e centrato per il secondo anno consecutivo la qualificazione agli spareggi. I rossoblù hanno chiuso al quarto posto con 65 punti. Solo tre in meno rispetto alla scorsa annata. 51 i goal fatti, 28 quelli subiti. Ovvero, la seconda miglior difesa dopo l’Alcione. Il grosso neo della stagione è stata la difficoltà a vincere in trasferta. Domenica servirà vincere in casa del Città di Varese per raggiungere la finale. In caso di parità al termine dei supplementari il Vado sarà eliminato per il peggior posizionamento in classifica.

Il direttore Gianluca Olivieri fa il punto: “Per me è stata una stagione ottima. Per la prima volta abbiamo avuto un esonero a inizio campionato. Abbiamo fatto un’ottima scelta con mister Cottafava e il suo staff. Non è mai facile subentrare. Siamo riusciti a fare gli stessi punti dello scorso anno, appena tre in meno, e abbiamo chiuso nella stessa posizione. Vogliamo provare a chiudere l’annata con la vittoria dei playoff come lo scorso anno. Sarebbe eccezionale. Non sarà facile ma credo in squadra e staff”.

