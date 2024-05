Vanoli: “Complimenti allo Spezia, squadra qualitativamente valida anche se si è salvata stasera”

“Complimenti allo Spezia, innanzitutto. Avevo detto che avevamo l’1% e non siamo riusciti nell’intento di vincerla. Ma fino alla fine ci siamo giocati la serie A e adesso dobbiamo essere bravi a recuperare energie sapendo che da adesso in poi è dentro-fuori”. Paolo Vanoli analizza la sconfitta di un Venezia che per la verità al Picco ha confermato di essere una squadra che merita di essere lassù e giocarsi l’ultimo posto per la serie A

”Sapevamo che sarebbe stata difficile su questo campo, complimenti perché è sempre bello giocare negli stadi pieni e complimenti anche ai nostri tifosi per la presenza. Dobbiamo migliorare sotto certi aspetti come l’aver preso due gol in 4’. Dobbiamo tenere su la testa, abbiamo avuto un’opportunità, dobbiamo essere più bravi sapendo che ci sono più partite all’interno di una partita. Abbiamo incontrato una squadra forte qualitativamente al di là del fatto che si è salvata vincendo stasera. Il calcio ci dà un’altra possibilità, dobbiamo essere bravi a sfruttarla”, conclude.

