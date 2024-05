A Genova oltre in mille al corteo dei comitati liguri: “Contro i progetti calati dall’alto: no al rigassificatore”

Genova. Dalla privatizzazione della sanità pubblica al rigassificatore di Savona, dallo “skymetro” alla nuova diga di Genova, passando per la funivia per forte Begato, la gestione delle tariffe del parco delle Cinque Terre, il dislocamento dei depositi chimici e una lunga serie di partite aperte in Liguria. Sono le istanze che la rete dei comitati della Liguria ha deciso di portare in piazza, oggi, sabato 11 maggio, con un grande corteo.

Il percorso del corteo, partito alle 14.45, andrà dalla stazione Marittima, attraverso via Balbi, le “gallerie” fino a Corvetto, via XII Ottobre e via XX Settembre per arrivare a piazza De Ferrari. “In Liguria manifestiamo

» leggi tutto su www.ivg.it