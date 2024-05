A piedi contro la violenza sulle donne, domenica torna “Genova in rosa”

Genova. Genova è pronta a colorarsi di rosa. My Trekking – associazione di promozione sociale nota sul territorio genovese sia per il suo impegno a organizzare gite ed escursioni a cadenza settimanale sia per l’ormai tradizionale evento solidale “Camminata dei Babbi Natale” – organizza insieme al Centro Antiviolenza Mascherona la terza edizione della “Genova in Rosa”.

Domenica 12 maggio, ritrovo alle 10 in Piazza Rossetti, si tratta di una camminata non competitiva di circa 3 chilometri aperta a tutta la cittadinanza che vedrà protagoniste fino a un massimo di mille partecipanti.

