Albenga, Ciangherotti e Perrone (FI): “Regolamento per gli animali e nuova area per i cani a Leca. Impegno concreto per una città più pulita”

Albenga. La gestione degli spazi pubblici condivisi e degli amici a quattro zampe è al centro dell’impegno dei candidati consiglieri albenganesi di Forza Italia Ginetta Perrone e Eraldo Ciangherotti.

La questione è stata sollevata anche durante il recente incontro del candidato sindaco Nicola Podio nella frazione di Leca, dove i cittadini hanno espresso forti preoccupazioni per la mancanza di decoro in alcune aree frequentate da animali domestici: “Via Partigiani è un percorso ad ostacoli – spiegano Perrone e Ciangherotti – dove ad ogni albero sono esposti cartelli fai da te che invitano a pulire dove il proprio animale sporca. La necessità, chiaramente espressa dalla comunità, è quindi quella di una maggiore cura e di strutture adeguate per i cani”.

