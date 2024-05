Albenga, il vice brigadiere in congedo Andrea Forbino compie 100 anni: grande festa per i carabinieri

Albenga. Nella mattinata odierna, 11 maggio 2024, presso la sede della Sezione di Albenga dell’Associazione Nazionale Carabinieri (A.N.C.), è stato festeggiato il vice brigadiere dell’Arma in congedo Andrea Forbino, che proprio ieri ha raggiunto il secolo di vita.

Per l’occasione erano presenti Riccardo Tomatis, sindaco di Albenga, il Colonnello Vincenzo Barbanera Comandante Provinciale dei Carabinieri di Savona, il Ten. Fabio Antonuzzo, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Albenga, rappresentanti locali dell’A.N.C., tanti Carabinieri in servizio e in congedo, amici e parenti del Sottufficiale.

