Andora, Assoutenti: “Sentenza del giudice di pace, l’acqua salata non va pagata. Ora i risarcimenti”

Andora. “Dopo due anni di battaglie e manifestazioni da parte delle tre associazioni di consumatori, ieri, 10 maggio, è arrivata la pronuncia del Giudice di Pace di Savona, Maria Clementina Traverso che ha messo in risalto il grave inadempimento nell’erogazione del servizio dell’acqua da parte di Rivieracqua S.p.a, condannandola non solo alla restituzione delle somme indebitamente riscosse durante il periodo di crisi idrica ma riconoscendo il diritto degli utenti ad esigere il risarcimento del danno per aver acquistato bottiglie di acqua minerale a causa della non potabilità dell’acqua stessa e al rimborso dei corrispettivi pagati per la depurazione dal 2017”.

Lo fanno sapere Assoutenti, Onda Ligure e Comitato acqua cara in bolletta, dalla quale hanno proseguito: “Una sentenza che fa ben sperare i cittadini andoresi dopo anni di sofferenza per l’acqua salata e la mancata depurazione dei reflui che li ha colpiti nelle estati del 2022 e del 2023. L’avvocato Giulio Muzio, legale di Onda Ligure- Consumo &Ambiente e Assoutenti si ritiene pienamente soddisfatto del risultato conseguito e della sensibilità dimostrata dall’organo giudiziario per la tematica della tutela dell’acqua come bene comune e dell’ambiente”.

» leggi tutto su www.ivg.it