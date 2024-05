Aurora boreale nei cieli della Liguria, lo spettacolo provocato da una tempesta solare

Liguria. Se ve la siete persa, potrete avere qualche chance di rivederla questa sera. Parliamo dell’incredibile “aurora boreale” che nella notte di venerdì 10 maggio è stata immortalata dagli smartphone e dalle fotocamere di centinaia di persone in Liguria.

Sfumature viola e fucsia, con bagliori più chiari, verdastri, quasi come in una cartolina dall’artico, sono apparse dopo il calar del sole per l’effetto di una violentissima tempesta solare – la prima di livello 5 dal 2003 – che ha iniziato a colpire la terra dalla sera di venerdì 10 maggio.

