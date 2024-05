Calendario scolastico 2024-2025: inizio il 16 settembre, fine 10 giugno

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

La Giunta di Regione Liguria ha approvato il calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2024/2025. “I giorni di lezione nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° e 2° grado saranno 207 – spiega l’assessore regionale alla Scuola – e si ridurranno a 206 nel caso in cui la ricorrenza del santo patrono cittadino cada in un giorno nel quale siano previste lezioni. La prima campanella nelle scuole di ogni ordine e grado suonerà lunedì 16 settembre 2024. Le lezioni termineranno martedì 10 giugno 2025, ad eccezione della scuola dell’infanzia per cui la fine dell’attività sarà lunedì 30 giugno 2025”.

