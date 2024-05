Ultimi ritocchi ai falò di San Fortunato sulla spiaggia di Camogli; quest’anno particolarmente apprezzati. E con una novità, riprendendo una tradizione: i falò, che hanno la peculiarità di avere una forma, quest’anno sono 3. A quelli dei Quartieri Porto e Pinetto si è aggiunto il Rissêu. Il primo propone una pagoda, il secondo una ruota panoramica, il terzo Harry Potter. Il tutto con aggiunta di sfottò tra i Quartieri.

In via XX Settembre e in via della Repubblica tante bancarelle.

» leggi tutto su www.levantenews.it