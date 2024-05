Camogli: processione di San Fortunato

Serata ideale per la processione di San Fortunato, patrono di Camogli. Dopo il Canto dei vespri dalla basilica di Santa Maria Assunta ha preso avvio la processione con l’Arca del Santo, portata a braccia per le vie dai ragazzi dell’Associazione Culturale “San Fortunato”. Ad accompagnarla don Danilo Dellepiane, arciprete della basilica e dom Francesco Pepe, priore del monastero del Benedettini Olivetani, le Confraternite di San Prospero e Santa Caterina, di Nostra Signora dell’Addolorata, di Ruta con la Banda “Città di Camogli”. Presenti il sindaco Giovanni Anelli; il presidente del consiglio comunale Paolo Terrile; Emanuela Caneva e Cristina Gambazza, assessori; i consiglieri comunali Agostino Bozzo, Elisabetta Facchiano, Claudio Pompei; la comandante della stazione dei carabinieri Annalisa Luzza; Federica Pesle, comandante della polizia municipale; il comandante della capitaneria di porto Mario Zappalà. Al termine, in basilica, la benedizione con le reliquie del Santo.

Dopo la sosta sul lungomare e i 21 colpi, il rientro in basilica dell’Arca e dei Cristi percorrendo di corsa la ripida scalinata. Tanta gente, tantissimi applausi.

» leggi tutto su www.levantenews.it