Indisponibile vista la qualifica, ma al Picco a soffrire con i compagni, Dimitrios Nikolaou ha parlato nel post gara: “Abbiamo vissuto un anno particolare, dalla A alla B era dura. Abbiamo affrontato troppe difficoltà ma siamo stati bravi a non mollare. Siamo arrivati all’obiettivo anche grazie ai nostri tifosi. Questa è stata la cosa che ci siamo detti da subito: c’è da migliorare e dobbiamo dare merito a tutti di aver superato come una grande le difficoltà”, spiega il capitano. “Il Picco sembrava in una festa promozione e con un pubblico del genere è tutto più facile. Sono stati con noi tutto l’anno e voglio ringraziare tutti, perché anche la piazza ha vissuto situazioni difficili. Oggi ero come un leone in gabbia stando fuori, ho compagni forti e ce l’abbiamo fatta comunque”, conclude.

L’articolo Capitan Nikolaou: “Dura passare dalla A alla B. Arrivati all’obiettivo grazie ai tifosi” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com