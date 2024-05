Incidente nel pomeriggio lungo la via Aurelia a Casarza Ligure. Una coppia a bordo di una moto, giudicata inizialmente in codice rosso per dinamica, è stata trasportata poi in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. Sul posto l’automedica del 118, l’ambulanza infermierizzata “India” e la Croce Rossa di Riva Trigoso. I carabinieri sino intervenuti per stabilire dinamica e motivi dell’incidente.

