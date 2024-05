Cerca di truffare un anziano ma viene scoperto e inseguito dal figlio, Polizia lo blocca e lo arresta

Sarà processato per direttissima questa mattina il 23enne italiano che nel pomeriggio di ieri è stato arrestato alla Spezia per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e tentata truffa. Intorno alle 16 infatti una pattuglia della Polizia è intervenuta nei pressi di un palazzo da cui era partita la chiamata di aiuto del figlio di un uomo anziano che stava subendo una truffa. Al loro arrivo gli operatori hanno visto la porta a vetri del palazzo infrangersi all’uscita del truffatore inseguito dal figlio della vittima, mentre un agente si è lanciato a sua volta per bloccarlo. Entrambi, per bloccare il fuggitivo, hanno riportato alcune ferite poi medicate al Pronto Soccorso del Sant’Andrea. Il 23enne è stato invece condotto in carcere.

