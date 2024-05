Conte prepara l’asse giallorosso per il dopo Toti: “Dialoghiamo con chi non vuole più la mala politica”

Genova. “Qui come altrove non partiamo mai per andare da soli, per rivendicare un orgoglioso isolamento. È chiaro che bisogna dialogare con le forze civiche sane e progressiste che si predispongono a voltare pagina rispetto alla mala politica e su quello costruiamo la possibilità di convergenze”.

Con la visita di Giuseppe Conte oggi a Genova, iniziata con la partecipazione (contestata) al corteo della rete dei comitati liguri, parte di fatto il cammino del campo progressista verso lo scenario delle elezioni anticipate per la Regione Liguria, con l’ipotesi sempre più insistente che il presidente Giovanni Toti – agli arresti domiciliari con le accuse di corruzione, voto di scambio e finanziamento illecito – rassegni le dimissioni, così come farà nei prossimi giorni il suo capo di gabinetto Matteo Cozzani, anche lui travolto dalla bufera giudiziaria.

