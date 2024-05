Corruzione e voto di scambio, Cozzani arrivato a palazzo di giustizia per l’interrogatorio di garanzia

Genova. Il capo di gabinetto di Toti ed sindaco di Porto Venere, Matteo Cozzani, è arrivato a palazzo di giustizia di Genova intorno alle 9 di questa mattina per essere sottoposto all’interrogatorio di garanzia nell’ambito della maxi inchiesta che vede unificate le indagini della procura di Genova e di quella della Spezia.

Indagato, e agli arresti domiciliari, ha raggiunto Genova in auto seguito dal suo avvocato, Massimo Ceresa-Gastaldo. Molto probabilmente anche Cozzani si avvarrà della facoltà di non rispondere come già hanno fatto, davanti alla gip Paola Faggioni, Paolo Emilio Signorini e Giovanni Toti.

