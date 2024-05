Corruzione, i finanzieri sulla Lanterna per documentare l’occupazione abusiva di Spinelli delle aree ex Carbonile

Genova. Sono saliti anche sulla Lanterna gli investigatori della guardia di finanza per documentare dall’alto l’occupazione abusiva da parte di Aldo Spinelli delle aree ex Carbonile di Levante filmando camion che scaricavano inerti e mezzi che spianavano un’area che però di Spinelli non era ancora.

I rilievi dall’alto che si uniscono alle decine di intercettazioni e pedinamenti emergono fra le 1400 pagine di richiesta di custodia cautelare firmate dai pubblici ministeri Luca Monteverde e Federico Manotti, titolari della maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria.

