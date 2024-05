D’Angelo a Pescara e Macia alla Spezia in attesa del ritorno di Philip Platek

Per lo Spezia c’è esattamente un mese in più rispetto a quanto concesso dal calendario un anno fa per preparare i primi passi della nuova stagione. Oggi una prospettiva che suona lontanissima per tutto il club. O quasi. Lo è sicuramente per la squadra, che ieri sera si è lasciata andare a festeggiamenti durati tutta la notte. Prima l’abbraccio in campo con il popolo bianco, poi una lunga notte per sciogliere la tensione come ammesso dal più giovane della truppa, quel Pio Esposito (‘ore di sonno per ora zero’) che è uno degli uomini copertina della serata.

E’ prospettiva lontana anche per Luca D’Angelo, che torna a Pescara a godersi qualche giorno in famiglia sapendo che il suo contratto si è rinnovato automaticamente con il triplice fischio dell’arbitro La Penna. La scelta fatta lo scorso novembre ha pagato, il tecnico vorrebbe poter competere per un livello più alto la prossima stagione. E non solo lui.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com