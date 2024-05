Nel santuario dell’Olmo, che sovrasta la strada litoranea per le Cinque Terre, si celebra domani la festa mariana annuale. Le messe sono alle 6, 7.30, 9, 10, 11, 16, 17, 18. La messa solenne delle 11 è celebrata dal vescovo Palletti. Per i fedeli sono in funzione i banchi della fiera di beneficenza e il servizio di ristoro.

