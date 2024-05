Due turisti si infortunano lungo il sentiero tra Monterosso e Vernazza: intervengono i soccorsi

Doppio intervento sul sentiero tra Monterosso e Vernazza da parte del Soccorso alpino e speleologico Liguria e dei Vigili del fuoco della Spezia nel corso della giornata di oggi.

Nel primo caso è stato necessario soccorrere un uomo canadese di 70 anni che durante un’escursione è caduto e ha battuto la testa. Non ha perso conoscenza. È stato medicato, stabilizzato e portato a piedi a Vernazza da dove la Pubblica assistenza del paese lo ha portato al Pronto soccorso della Spezia.

Poco dopo si è reso necessario un altro intervento in zona per una ragazza di 31 anni americana infortunata alla caviglia sinistra. È stata stabilizzata e sistemata su una barella, quindi è stata portata a Vernazza dove la Pubblica assistenza di Pignone l’ha caricata in ambulanza per il trasporto verso il Pronto soccorso della Spezia.