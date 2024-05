Escursionista al San Martino, altre due persone si perdono a Montemarcello

Un escursionista colto da una crisi epilettica sui sentieri alle Cinque Terre, portato al San Martino in elicottero e altri due turisti smarriti a Montemarcello. A questi soccorsi si aggiungono quelli della prima parte della giornata, sempre alle Cinque Terre e dove sono intervenuti Soccorso alpino e Vigili del fuoco: un 70enne ha battuto la testa e una 31enne ha riscontrato problemi a una caviglia. Un totale di quattro soccorsi in una sola giornata.

Tornando a oggi pomeriggio un 44enne piacentino è stato colto da una crisi epilettica. Sul posto Soccorso alpino e speleologico Liguria con i Vigili del fuoco. L’uomo non ha ha mai perso conoscenza ed è stato stabilizzato. Quindi a recuperarlo è stato l’elisoccorso Drago che lo ha portato in codice giallo al pronto soccorso del San Martino di Genova.

Spostandosi in Val di Magra, nel corso del tardo pomeriggio un altro intervento di soccorso alpino e vigili del fuoco per recuperare due persone che si erano smarrite nella zona di Montemarcello. In questo caso non sono state necessarie cure mediche.

