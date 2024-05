“Eterna impermanenza, eterno svanire”, Eva Di Palma presenta il suo primo libro di poesie

Eva Di Palma presenterà la sua raccolta poetica d’esordio, «Eterna impermanenza, eterno svanire», edita da Erasmo, il 15 maggio, ore 18 alla Spezia, presso la Fondazione Carispezia in compagnia della giornalista Chiara Tenca e poi a seguire, il 17 maggio, ore 18 a Sarzana, ospite del Comune, insieme allo scrittore e artista Beppe Mecconi.

Di Palma, spezzina da poco trasferita a Livorno, nutre da sempre una fiducia smisurata nella possibilità salvifica della parola, sia pur nell’insuperabile e non taciuta difficoltà della comunicazione. Scrive da quando ha memoria, prosa e poesia, come se la scrittura fosse una prosecuzione naturale del suo pensiero.

Ogni suo verso è composto di fertili sillabe pulsanti d’urgenza, sprone che la porta a compiere il tentativo ininterrotto di afferrare le parole “giuste”, senza permettersi di abbandonarle al “tormento di parole scivolate” di cui si fa conoscenza nel libro.

“Tensione etica e, a tratti, metafisica che

muove da una forte disposizione introspettiva. Questo l’atteggiamento psicologico di fondo della raccolta” di questa “nuova e convincente poetessa”, ha sostenuto il poeta Emilio Zucchi, scrivendo che tale inclinazione di carattere conoscitivo, accompagnata da un’aspirazione stilistica alta, si unisce ad “una spiccata sensibilità per gli aspetti concreti del paesaggio, della natura, ma anche della quotidianità domestica”, scorgendo in ciò il frutto nato dal monito del poeta livornese Caproni, quello di diffidare di liriche astratte, dove non appaia almeno un bicchiere.

E i versi di Di Palma di quella concretezza sono nutriti: la carne, il fluire del sangue nelle vene, le ossa minerali, un corpo “riempito di umore”, l’essere umano – il poeta – sono il risultato di questi innesti, ma il punto di partenza resta la fisicità in atto, la presa di coscienza d’essere qui e adesso, quella dimensione ben visibile nelle sue aperture liriche “di ammaliante matericità”.

Come descritto nella prefazione dal poeta Paolo Cosci, la raccolta è attraversata in filigrana da un’antica saggezza orientale: dalla necessità di dimenticare, di cedere agli eventi, a tutto ciò che sta al di là del perimetro del proprio corpo, sia nella prima sezione, sia nei versi finali di un testo posto nella quinta sezione “Il dubbio e l’inciampo”: “Dobbiamo imparare dagli alberi, / ritti, saldi a terra, ma capaci / di farsi accarezzare dal vento / e di fare il solletico all’aria, / sanno che perdere è alleggerirsi”.

In «Eterna impermanenza, eterno svanire», infine, la potente presenza del mito greco torna a toccare le corde della condizione umana: «Abbiate pietà / di me che stanotte / non ho dormito. / Sono venuti i Lestrigoni / a farmi visita, / ma avevano fauci / e volti conosciuti, / ancora più spaventosi. / Dalla mia flotta / hanno ricavato coriandoli / per serate festose. / Non sanno / che distruggendo le mie navi / mi hanno spinto a resistere».

La poesia, in questo primo libro di Eva, si palesa ai nostri occhi come strumento per resistere, parola epica e cruciale, salvifica, come solo il verso poetico sa essere.

L’articolo “Eterna impermanenza, eterno svanire”, Eva Di Palma presenta il suo primo libro di poesie proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com