Finale 2024, la lista di Maria Gabriella Tripepi prende le distanze: “Usati mezzi di delazione: non è un confronto democratico”

Finale Ligure. “In questi ultimi giorni il clima della campagna politica per le elezioni amministrative a Finale Ligure ha visto la messa in campo di mezzi di delazione che nulla hanno a che fare con un confronto democratico per eleggere il nuovo consiglio comunale”. Afferma in una nota Maria Gabriella Tripepi, candidata Sindaco di “Nuova Finale”.

“Noi di Nuova Finale vogliamo assolutamente smarcarci da questo modo di agire. Sono atteggiamenti di questo tipo che hanno fatto perdere fiducia alle persone e allontanato i giovani dall’interessarsi dalla politica. Noi vogliamo tornare a fare Politica, quella buona, quella che è al servizio delle persone e non le sfrutta.

Crediamo che l unico campo sul quale ci vogliamo confrontare con le altre liste in lizza si debba basare sul confronto di proposte per risolvere e migliorare la nostra città”.

“Non siamo interessanti ad atteggiamenti di delazione – prosegue – auspichiamo che l Amministrazione chiarisca queste accuse pubblicamente anche e soprattutto in rispetto di una persona cara a tutti noi e della cui generosità Finale ha beneficiato. I nostri valori sono il rispetto e una sana e corretta competizione democratica.

