Genova. Come annunciato ieri sui social Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, è arrivato a Genova per partecipare al corteo dei comitati liguri contro “le opere calate dall’alto”.

L’ex premier, che nel corso della manifestazione non ha voluto concedere interviste, si è mantenuto a distanza in coda al corteo ma nonostante questo è stato contestato da alcuni manifestanti, in particolare dal Calp e dai collettivi studenteschi, che lo hanno accusato di fare propaganda.

